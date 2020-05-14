Про це міністр розповів в інтерв’ю #Буквам.

“Я вважаю, що не зовсім правильно поводяться деякі авіакомпанії, тому що не всі країни можуть сказати, що ми до кінця року не відкриватимемо повітряні ворота, більшість говорять про якусь дату, а потім оновлюють рамкукарантину. Виходячи з цієї реальності, я вважаю, що не зовсім відповідально по відношенню до українського пасажира продавати ці квитки. Я комунікую з цього питання і кажу, що в травні точно міжнародні авіарейси не будуть відновлені”, – сказав він.

На думку міністра, в травні в Україні не будуть відновлені також і внутрішні авіаційні рейси.

Криклій підкреслив, що міжнародне сполучення може бути відновлено не раніше червня.

“Починаючи з червня, виходячи з того, що ми запропонували свою рамку, якщо кількість людей, які одужали, буде більшою, ніж кількість тих, які захворіли, ми перейдемо до цього етапу, коли зможемо відновити міжнародні перевезення. З умовами, про які я говорив: дезінфекція, масковий режим і обмежена кількість пасажирів”, – пояснив він.