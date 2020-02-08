У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО

У Маріуполі та Сєвєродонецьку планується будівництво двох сучасних військових баз за стандартами Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Про це заявив глава Міноборони України Андрій Загороднюк, повідомляє прес-служба міністерства.

“Ми плануємо побудувати кілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що у нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО”, — заявив міністр.

Загороднюк уточнив, що йдеться, в тому числі, про два об’єкти на сході України.

“Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна — в Маріуполі, інша — в Сєвєродонецьку”, — підкреслив міністр.

Крім цього, Загороднюк повідомив, що в 2020 році планують добудувати бригадне містечко на полігоні Широкий лан.