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У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО

У Маріуполі та Сєвєродонецьку планується будівництво двох сучасних військових баз за стандартами Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Субота, 8 лютого 2020, 00:38

Про це заявив глава Міноборони України Андрій Загороднюк, повідомляє прес-служба міністерства.

“Ми плануємо побудувати кілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що у нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО”, — заявив міністр.

Загороднюк уточнив, що йдеться, в тому числі, про два об’єкти на сході України.

“Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна — в Маріуполі, інша — в Сєвєродонецьку”, — підкреслив міністр.

Крім цього, Загороднюк повідомив, що в 2020 році планують добудувати бригадне містечко на полігоні Широкий лан.

  • 5 лютого прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд затвердив річну національну програму “Україна – НАТО”.
  • У жовтні минулого року Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, спрямований на введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України. Згодом його підписав президент Володимир Зеленський.
Теги: Загороднюк, Минобороны

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