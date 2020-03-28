У Міністерстві закордонних справ пояснили українцям, із яких країн можна дістатися до України автомобілем.

Відповідна інформація оприлюднена на Facebook-сторінці МЗС, присвяченій ситуації з коронавірусом.

Так, із 28 березня українці можуть повернутися додому тільки автомобілем або пішки. Державний кордон України закритий для авіасполучення, залізничного та автобусного сполучення.

Згідно з даними МЗС, станом на 28 березня автомобілем можна дістатися в Україну:

1. З Німеччини, Австрії, Чехії по транзитному коридору через Австрію та Угорщину:

• транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург (він працює з 17:00 до 01:00);

• рух територією Австрії можливий з 17:00 до 01:00;

• перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину і проїхати територією Австрії транзитом, без зупинок, до кордону з Угорщиною;

• в Угорщину можна в’їхати через пункт пропуску Нікелсдорф-Хед’єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В’їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.

2. З Білорусі, Росії, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі – через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби: http://www.customs.gov.ua/?p=533

3. З Литви та Латвії транзит можливий тільки через Білорусь.

4. З Сербії можливий транзит через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити румунське МЗС офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

“Через поширення коронавірусу ситуація змінюється дуже динамічно. Тому радимо при плануванні поїздки встановити зв’язок з відповідним консульством України”, – наголошують у міністерстві.

У МЗС також радять українцям стежити за оновленнями на інтерактивній карті Державної митної служби: http://www.customs.gov.ua/?p=533.

“Закликаємо суворо дотримуватися усіх запобіжних заходів, зокрема режиму самоізоляції після прибуття в Україну. Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров’я і життя людей, що навколо”, – відзначили в МЗС.