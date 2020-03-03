Про це повідомив у коментарі UBR.ua заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на форумі Level Up Ukraine, що пройшов у Киеві.

За його словами, під час дискусії влада дійшла консенсусу з представниками IT-індустрії. У міністерстві вважають, що найбільш оптимальною буде робота IT-шників на 5-й групі фізичних осіб-підприємців (ФОП). При цьому податкове навантаження для них зроблять меншим, ніж спочатку планувалося.

“Можу сказати, що наразі ми дійшли згоди практично з усією IT-індустрією, що комфортним режимом, в якому б їм хотілося працювати, – п’ята група, яка була запропонована ще влітку, але на відміну від того проекту, який включав два ЄСВ, військовий збір і підвищення по 1 % на рік, ми вирішили, що пропозиція, котра нас влаштує, – одне ЄСВ, таке ж підвищення, але для цієї групи буде заборонена зовнішньоекономічна діяльність”, – зазначив Борняков.

На його думку, такий підхід вигідний тим, що дозволить уникнути обхідних схем. У той же час в економіку буде заходити новий бізнес, прибуток якого не буде виводитися за кордон.

“Щоб IT-компанії не наймали наших програмістів з-за кордону, і гроші залишалися там, а щоб вони якраз робили компанії всередині України, наймали наших хлопців”, – розповів Борняков.

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