Міністр оборони України Андрій Загороднюк припустив, що атака російсько-окупаційних військ була спрямована на зрив розведення військ на Донбасі.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Ми ніколи не довіряли тій стороні, ніколи взагалі не будуємо будь-яких стратегій або тактичних планів з питань довіри. Коли йде війна, ви не можете довіряти противнику. Тому всі розведення не мають до довіри ніякого відношення. Що стосується розведення, то ми будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація, і тоді приймемо рішення. Але ті ділянки, які підготовлені, вони безпечні для нас. Ще немає остаточного узгодження на ділянки, тобто процес йде. І можливо, ця провокація і була спрямована саме на зрив цього процесу”, – розповів міністр.

У той же час Загороднюк підкреслив, що обстріли відбувалися поза зоною розведення військ.

За словами міністра, розведення носить гуманітарний характер. Тобто, здійснюється для того, щоб цивільні могли переходити через лінію розмежування.

Загороднюк також сказав, що розведення на нових ділянках лінії зіткнення поки ще не почалося і відмовився називати точні терміни.