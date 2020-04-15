Кількість людей, що заразилися коронавірусом COVID-19, перевищила два мільйони по всьому світу.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Наразі кількість заражень фіксується на позначці 2 мільйони 728.

Також повідомляється, що 484 781 особа одужали, а 126 776 померли від ускладнень, викликаних вірусом.

Відповідно до даними, в США понад 614 тисяч випадків захворювання коронавірусом, в Великобританії близько 94 тисяч випадків, у Франції 143 тисячі випадків, в Іспанії 174 тис випадків, а в Туреччині – 65 тисяч випадків.

Також повідомляється, що найбільше померлих від вірусу в США (понад 26 тисяч), в Італії (більше 21 тисячі), в Іспанії (більше 18 тисяч).

Згідно з даними університету Джима Хопкінса, в світі немає ще 2 мільйонів випадків зараження. Наразі повідомляється про 1 мільйон 982,5 тисячі осіб.