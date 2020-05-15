Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загалом у світі налічується 4 443 793 інфікованих. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 417 889), Росія (252 245), Велика Британія (234 440), Іспанія (229 540), Італія (223 096), Бразилія (203 165), Франція (178 994), Німеччина (174 478) і Туреччина (144 749).

Найбільше у світі смертей зафіксовано у США — 85 906 осіб, Великій Британії — 33 693, Італії — 31 368, Франції — 27 428 та в Іспанії — 27 321. У Китаї загалом — 4637.

Водночас за даними Worldometer, станом на ранок 15 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 527 127 осіб, з них – 303 413 людей померли, 1 705 815 осіб одужали.