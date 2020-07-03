2 липня у світі зафіксували понад 208 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Це рекордна добова кількість з початку спалаху пандемії.

Про це повідомляється на ресурсі Worldmeters.

Уточнюється, що за добу у світі було зафіксовано 208 864 випадки зараження коронавірусом.

Водночас померли у світі за останню добу 5155 осіб.

За минулу добу в США виявили 57 236 нових хворих, в Бразилії – 47 984, в Індії – 21 948, в Південній Африці – 8728. Також в Росії підтвердили 6760 нових заражень, в Мексиці – 5681, в Пакистані – 4339.