Про це повідомляється на ресурсі Worldmeters.
Уточнюється, що за добу у світі було зафіксовано 208 864 випадки зараження коронавірусом.
Водночас померли у світі за останню добу 5155 осіб.
За минулу добу в США виявили 57 236 нових хворих, в Бразилії – 47 984, в Індії – 21 948, в Південній Африці – 8728. Також в Росії підтвердили 6760 нових заражень, в Мексиці – 5681, в Пакистані – 4339.
- Раніше повідомлялося, що в світі зафіксована рекордна захворюваність на коронавірус. Тоді за добу було зафіксовано 195 496 випадків зараження.