Про це свідчать дані сайту Worldometers.
Понад 2 млн зареєстрованих випадків у США – там, за станом на 8 червня, померло 112 469 осіб. На другому місці Бразилія – 691 962 випадки. Крім того, за добу померли 813 жителів країни, а загальна кількість померлих перевищує 37 тис. осіб.
Третя за кількістю випадків захворювання – Росія – 467 673 осіб, з них – 5 859 померли.
- Раніше у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що збільшення випадків зараження коронавірусом COVID-19 пов’язано з порушенням правил карантину.