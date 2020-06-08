Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Понад 2 млн зареєстрованих випадків у США – там, за станом на 8 червня, померло 112 469 осіб. На другому місці Бразилія – 691 962 випадки. Крім того, за добу померли 813 жителів країни, а загальна кількість померлих перевищує 37 тис. осіб.

Третя за кількістю випадків захворювання – Росія – 467 673 осіб, з них – 5 859 померли.