Президент Молдови Ігор Додон розповів, коли в країні скасують надзвичайний стан, введений через епідемію коронавірусу.

Про це голова держави написав на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що зняти надзвичайний стан в країні планують вже 15 травня.

За словами Додона, відповідне рішення було прийняте на нараді з головою парламенту Зінаїдою Гречаний і прем’єр-міністром Іоном Кику.

“15 травня закінчується термін дії надзвичайного стану і в даний час, у нас немає підстав для його продовження. Відповідно, після 15 травня буде відновлено звичайний порядок роботи, однак захисних заходів слід дотримуватися і далі, оскільки пандемія COVID-19 ще не закінчилася, а число інфікованих людей може знову зрости через ігнорування цих заходів захисту”, – пише Додон.



Відзначається, що на даний момент в Молдові був зафіксований 4121 підтверджений випадок зараження коронавірусом. При цьому 124 людини в країні померли від COVID-19.

Нагадаємо, що карантин в Україні було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.