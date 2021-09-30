У Молдові вакциновані проти COVID-19 громадяни отримають дводенну відпустку.

Про це повідомила молдовська газета Adevărul Moldova.

Дводенну відпустку, яка оплачуватиметься з державного бюджету, отримають працевлаштовані громадяни, які будуть вакциновані проти COVID-19.

Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця пояснила, що у такий спосіб влада хоче стимулювався процес імунізації населення.

“Це рішення покликане стимулювати роботодавців просувати вакцинацію у своїх командах, а також усунути перешкоди на шляху прийняття рішення про вакцинацію працівників”, – сказала Наталія Гаврилиця.

Вона також наголосила, що уряд Молдови ухвалить рішення, аби мотивувати до вакцинації молодь.

Згідно з даними covidvax.live наразі в Молдові повністю вакциновані 783 815 осіб, що становить 19,48% лише населення