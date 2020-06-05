В Україні через епідемії коронавірусу призов до армії перенесли на літо, однак у Міністерстві освіти і науки запевняють, що випускників шкіл та вищих навчальних закладів не призиватимуть до армії протягом цього періоду.

Про це заявила в.о. глави МОН Любомира Мандзій в ефірі hromadske.

“Зважаючи на обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони зважили на це і дали доручення призовним комісіям врахувати це у своїх діях”, — повідомила Мандзій.

Вона додала, що Міносвіти вело про це переговори з Міністерством оборони.

“Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію”, — сказала очільниця МОН.