Кабінет Міністрів України переніс заходи з призову громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Уряду 15 квітня, повідомляє Урядовий портал.

“На виконання Указу Президента України від 23 березня 2020 року № 103/2020, Кабінет Міністрів України переніс заходи з призову громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року”, – йдеться у повідомленні.

При цьому чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяг видатків для проведення призову залишаються незмінними.

Так, у травні-липні 2020 року до Збройних Сил України та інших військових формувань буде призвано 16 тисяч 460 осіб. Зокрема, лави Збройних Сил поповнять 9 тисяч, Нацгвардії – 5 тисяч 460, Держприкордонслужби – 1 тисяча 300 і Держспецтрансслужби – 700 громадян України.

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський підписав указ про відстрочення військового призову через коронавірус.