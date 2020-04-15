Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Уряду 15 квітня, повідомляє Урядовий портал.
“На виконання Указу Президента України від 23 березня 2020 року № 103/2020, Кабінет Міністрів України переніс заходи з призову громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року”, – йдеться у повідомленні.
При цьому чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяг видатків для проведення призову залишаються незмінними.
Так, у травні-липні 2020 року до Збройних Сил України та інших військових формувань буде призвано 16 тисяч 460 осіб. Зокрема, лави Збройних Сил поповнять 9 тисяч, Нацгвардії – 5 тисяч 460, Держприкордонслужби – 1 тисяча 300 і Держспецтрансслужби – 700 громадян України.
Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський підписав указ про відстрочення військового призову через коронавірус.
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- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.