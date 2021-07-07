В Монтані (США) ведмідь гризлі вбив жінку, яку поки що не вдалося ідентифікувати.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

В Офісі шерифа округу повідомили, що тепер по периметру території, де може бути ведмідь, встановили пастки. Гризлі шукають на землі та з повітря. В цьому окрузі живуть приблизно 60 людей.

В профільному департаменті повідомили, що ведмедя бачили в ніч на понеділок. Також вдалося зафіксувати, що ведмідь потрапив до курника.

Всіх, хто збирався на кемпінг до цього округу, попросили поки не приїжджати й закрили всі стоянки до кінця тижня.

Варто зазначити, що ведмеді гризлі федерально захищені як вид, що знаходиться під загрозою знищення в 48 штатах.