Відео опубліковано в телеграм каналі українського виданя Insider UA.

Відзначається, що акція була приурочена до подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли в будинку Профспілок під час пожежі згоріли 48 прихильників сепаратистських рухів.

Нагадаємо, 2 травня, 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між учасниками Євромайдану і прихильниками сепаратистських рухів в Одесі, які виступали в той день за створення в місті самопроголошеного утворення, по типу “ДНР” і “ЛНР”.