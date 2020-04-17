Міністерство охорони здоров'я України вивчає можливість тестування на коронавірус усіх медиків, які працюють із пацієнтами, у котрих діагностовано COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, таке тестування можна було б проводити раз на п’ять днів.

“У зв’язку з істотним збільшенням кількості хворих медпрацівників ми зараз розглядаємо можливість проведення тестування один раз на п’ять днів усім медпрацівникам, які працюють із (пацієнтами, – ред.) з COVID-19”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що в цілому алгоритм тестування медпрацівників на COVID-19 не відрізняється від загального алгоритму тестування.

“Тобто при появі відповідних симптомів захворювання – підвищення температури, сухий кашель, інші симптоми – медпрацівникові відразу робиться тест на коронавірус”, – розповів очільник МОЗ.

За словами Степанова, в Україні за минулу добу на коронавірус захворів ще 91 медичний працівник. У цілому з початку спалаху захворіли 879 медиків.

(На відео – з 6:50)