Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 9 осіб (кількість летальних випадків зросла з 116 до 125).
Водночас протягом доби одужали ще 60 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла з 186 до 246).
“Станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок”, – йдеться в повідомленні.
Коронавірус виявлено у всіх областях України:
• Вінницька область – 296 випадків;
• Волинська область – 122 випадки;
• Дніпропетровська область – 89 випадків;
• Донецька область – 12 випадків;
• Житомирська область – 177 випадків;
• Закарпатська область – 150 випадків;
• Запорізька область – 118 випадків;
• Івано-Франківська область – 427 випадків;
• Кіровоградська область – 218 випадків;
• місто Київ – 705 випадків;
• Київська область – 253 випадки;
• Львівська область – 203 випадки;
• Луганська область – 9 випадків;
• Миколаївська область – 22 випадки;
• Одеська область – 93 випадки;
• Полтавська область – 41 випадок;
• Рівненська область – 240 випадків;
• Сумська область – 81 випадок;
• Тернопільська область – 353 випадки;
• Харківська область – 56 випадків;
• Херсонська область – 51 випадок;
• Хмельницька область – 38 випадків;
• Чернівецька область – 759 випадків;
• Черкаська область – 137 випадків;
• Чернігівська область – 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 17 квітня в Центр надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19.
Всього з початку 2020 року надійшло 15 тис. 448 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 16 квітня було зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 397 нових випадків.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.