В Україні зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 501 новий випадок.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 9 осіб (кількість летальних випадків зросла з 116 до 125).

Водночас протягом доби одужали ще 60 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла з 186 до 246).

“Станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок”, – йдеться в повідомленні.

Коронавірус виявлено у всіх областях України:

• Вінницька область – 296 випадків;

• Волинська область – 122 випадки;

• Дніпропетровська область – 89 випадків;

• Донецька область – 12 випадків;

• Житомирська область – 177 випадків;

• Закарпатська область – 150 випадків;

• Запорізька область – 118 випадків;

• Івано-Франківська область – 427 випадків;

• Кіровоградська область – 218 випадків;

• місто Київ – 705 випадків;

• Київська область – 253 випадки;

• Львівська область – 203 випадки;

• Луганська область – 9 випадків;

• Миколаївська область – 22 випадки;

• Одеська область – 93 випадки;

• Полтавська область – 41 випадок;

• Рівненська область – 240 випадків;

• Сумська область – 81 випадок;

• Тернопільська область – 353 випадки;

• Харківська область – 56 випадків;

• Херсонська область – 51 випадок;

• Хмельницька область – 38 випадків;

• Чернівецька область – 759 випадків;

• Черкаська область – 137 випадків;

• Чернігівська область – 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 17 квітня в Центр надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 15 тис. 448 повідомлень про підозру на COVID-19.