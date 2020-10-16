Станом на 16 жовтня Україна не відповідає жодному з трьох критеріїв для подорожей країнами Європейського союзу. Також Україна потрапила до так званої “сірої зони через недостатню кількість тестувань методом ПЛР.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ЄС відкриє кордони для туристів, якщо Україна відповідатиме трьом основним критеріям:

охоплення тестування на 100 тисяч населення протягом семи днів має бути на рівні 300 і більше;

частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР повинна бути менш як 4%;

інцидентність захворювання повинна бути на рівні 25 випадків на 100 тисяч населення.

Якщо у країні проводять менш як 300 тестів на 100 тисяч населення методом ПЛР, то вона потрапляє у “сіру” зону.

Зараз Україна не відповідає жодному з цих критеріїв. На 100 тисяч населення проводять 120 ПЛР-тестів, 18% з них виявляються позитивними. 179 українців зі 100 тисяч мають підтверджений COVID-19.

До слова, Рада Європи схвалила рекомендації про координацію заходів щодо обмеження вільного пересування. Так, в’їзд до ЄС дозволено громадянам країн “зеленої” зони. Туристи з країн “помаранчевої” або “червоної” зон можуть перетнути кордони з певними обмеженнями. Громадянам країн “сірої” зони в’їзд в ЄС заборонений.