Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, ЄС відкриє кордони для туристів, якщо Україна відповідатиме трьом основним критеріям:
- охоплення тестування на 100 тисяч населення протягом семи днів має бути на рівні 300 і більше;
- частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР повинна бути менш як 4%;
- інцидентність захворювання повинна бути на рівні 25 випадків на 100 тисяч населення.
Якщо у країні проводять менш як 300 тестів на 100 тисяч населення методом ПЛР, то вона потрапляє у “сіру” зону.
Зараз Україна не відповідає жодному з цих критеріїв. На 100 тисяч населення проводять 120 ПЛР-тестів, 18% з них виявляються позитивними. 179 українців зі 100 тисяч мають підтверджений COVID-19.
До слова, Рада Європи схвалила рекомендації про координацію заходів щодо обмеження вільного пересування. Так, в’їзд до ЄС дозволено громадянам країн “зеленої” зони. Туристи з країн “помаранчевої” або “червоної” зон можуть перетнути кордони з певними обмеженнями. Громадянам країн “сірої” зони в’їзд в ЄС заборонений.
- Раніше повідомлялося, що у випробуваннях вакцини проти коронавірусу COVID-19 на території України братимуть участь 4,2 тисячі добровольців на базі кількох міст. Випробування вакцини почнеться після того, як матеріалів для проведення тестування буде достатньо і вони підтвердять свою безпечність.