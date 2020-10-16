Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ЄС відкриє кордони для туристів, якщо Україна   відповідатиме трьом основним критеріям:

  • охоплення тестування на 100 тисяч населення протягом семи днів має бути на рівні 300 і більше;
  • частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР повинна бути менш як 4%;
  • інцидентність захворювання повинна бути на рівні 25 випадків на 100 тисяч населення.

Якщо у країні проводять менш як 300 тестів на 100 тисяч населення методом ПЛР, то вона потрапляє у “сіру” зону.

Зараз Україна не відповідає жодному з цих критеріїв. На 100 тисяч населення проводять 120 ПЛР-тестів, 18% з них виявляються позитивними. 179 українців зі 100 тисяч мають підтверджений COVID-19.

До слова, Рада Європи схвалила рекомендації про координацію заходів щодо обмеження вільного пересування. Так, в’їзд до  ЄС дозволено громадянам країн “зеленої” зони. Туристи з країн “помаранчевої” або “червоної” зон можуть перетнути кордони з певними обмеженнями. Громадянам країн “сірої” зони в’їзд в ЄС заборонений.

  • Раніше повідомлялося, що у випробуваннях вакцини проти коронавірусу COVID-19 на території України братимуть участь 4,2 тисячі добровольців на базі кількох міст. Випробування вакцини почнеться після того, як матеріалів для проведення тестування буде достатньо і вони підтвердять свою безпечність.