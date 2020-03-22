Така інформація з’явилася на офіційному Telegram-каналі МОЗ.
Раніше на ньому повідомили про 8 українців, які видужали від коронавірусу.
На сайті Центру громадського здоров’я МОЗ також повідомлялося, що з 47 виявлених в Україні випадків хвороби три (6,4%) призвели до летального результату, а вісім чоловік (17%) одужали.
Географія хвороби в Україні виглядає так:
Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 8 одужали)
Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)
Київська область – 4 випадки
Донецька область – 1 випадок
Дніпропетровська область – 2 випадки
Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний)
Львівська область – 1 випадок
Тернопільська область – 1 випадок
Київ – 9 випадків.
Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразки досліджують. Вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ досліджує зразки не тільки людей з підозрою на інфікування, а й певних контактних осіб. Загалом досліджено понад 790 зразків.
Пізніше в МОЗ виправили інформацію і повідомили, що це не пацієнти, що одужали, а люди у яких не підтвердилася підозра на захворювання COVID-19.
“У 8 осіб було зафіксовано підозра на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено два повторних тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції”, – йдеться в повідомленні.
Отже, станом на ранок 22 березня в Україні офіційно від коронавірусу видужав один пацієнт.
- У зв’язку з введенням надзвичайної ситуації через коронавірус в Чернівцях заборонили виходити з дому дітям у віці до 14 років без батьків.