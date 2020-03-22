У Міністерстві охорони здоров'я спростували інформацію про те, що за станом на 22 березня в Україні від коронавірусу одужали 8 осіб.

Така інформація з’явилася на офіційному Telegram-каналі МОЗ.

Раніше на ньому повідомили про 8 українців, які видужали від коронавірусу.

На сайті Центру громадського здоров’я МОЗ також повідомлялося, що з 47 виявлених в Україні випадків хвороби три (6,4%) призвели до летального результату, а вісім чоловік (17%) одужали.

Географія хвороби в Україні виглядає так:

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 8 одужали)

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)

Київська область – 4 випадки

Донецька область – 1 випадок

Дніпропетровська область – 2 випадки

Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний)

Львівська область – 1 випадок

Тернопільська область – 1 випадок

Київ – 9 випадків.

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразки досліджують. Вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ досліджує зразки не тільки людей з підозрою на інфікування, а й певних контактних осіб. Загалом досліджено понад 790 зразків.

Пізніше в МОЗ виправили інформацію і повідомили, що це не пацієнти, що одужали, а люди у яких не підтвердилася підозра на захворювання COVID-19.

“У 8 осіб було зафіксовано підозра на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено два повторних тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції”, – йдеться в повідомленні.

Отже, станом на ранок 22 березня в Україні офіційно від коронавірусу видужав один пацієнт.