Питаннями трансплантації органів в Україні і питаннями лікування за кордоном буде займатися окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

“Питаннями трансплантації та лікування за кордоном у Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага з тією структурою, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питаннями трансплантації та лікування за кордоном”, – сказав Степанов.

За його словами, трансплантацію можна здійснювати й в Україні, адже в країні “є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему”.