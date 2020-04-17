Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За його словами, запаси донорської крові по країні знизилися в 2 – 4 рази.
“В Україні зараз склалася вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові. Через цей дефіцит у зоні ризику опинилися всі наші громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання. Зараз ці запаси знизилися в 2 – 4 рази, якщо дивитися в цілому по Україні”, – наголосив Степанов.
Він уточнив, що вже звернувся до голів обласних державних адміністрацій із проханням вирішити цю проблему.
“Ми вважаємо, що ця ситуація є неприпустимою. Тому звернулися до голів ОДА з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами переливання крові людей, які захотіли бути донорами крові, з мінімальним контактом їх між собою”, – розповів Степанов.
Міністр додав, що важливо також організувати транспортування осіб, які виявили бажання стати донорами (у зв’язку з обмеженнями роботи транспорту під час карантину).
(На відео – з 4:30)
- Раніше нардеп від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар повідомляла, що в лікарні “Охматдит”, де лікують дітей з онкологією, немає реагентів для обстеження донорів крові.