В Україні в умовах карантину виник серйозний дефіцит запасів донорської крові, що несе загрозу для пацієнтів, які потребують термінового хірургічного втручання.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, запаси донорської крові по країні знизилися в 2 – 4 рази.

“В Україні зараз склалася вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові. Через цей дефіцит у зоні ризику опинилися всі наші громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання. Зараз ці запаси знизилися в 2 – 4 рази, якщо дивитися в цілому по Україні”, – наголосив Степанов.

Він уточнив, що вже звернувся до голів обласних державних адміністрацій із проханням вирішити цю проблему.

“Ми вважаємо, що ця ситуація є неприпустимою. Тому звернулися до голів ОДА з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами переливання крові людей, які захотіли бути донорами крові, з мінімальним контактом їх між собою”, – розповів Степанов.

Міністр додав, що важливо також організувати транспортування осіб, які виявили бажання стати донорами (у зв’язку з обмеженнями роботи транспорту під час карантину).

(На відео – з 4:30)