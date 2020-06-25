Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що йому доручили розробити законопроект, що передбачає посилення відповідальності за образу поліцейських.

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Геращенко запевняє, що відповідне доручення отримав після подій під судом у справі активіста Сергія Стерненка.

“Я отримав завдання розробити законопроект. У ньому буде збільшено штраф за образи поліцейських, які ми чуємо постійно. Далі, щодо використання газових балончиків: ми будемо вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть ними поліцейських або інших учасників акцій”, – заявив Геращенко.

Він пояснив, що звичайні громадяни можуть використовувати газові балончики, як засоби самозахисту.

“У статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуючу обставину вказується використання кастетів, біт і т.д., ми додамо туди ще і сльозогінний газ. Тоді за це можна буде отримати реальний термін”, – пояснив чиновник.