Про це повідомила прес-служба НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків в Одесі, в тому числі за адресою Канатна 10, де розташована ТРК “Думська”.

“Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар 13 (Одеса) на користь ТОВ “Крок вперед”, – йдеться в повідомленні.

В бюро пояснили, що метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК “Думська”, є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар 13.

“Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ “Крок вперед” мали одних і тих самих бенефіціарних власників. Наголошуємо, слідчі дії жодним чином не пов’язані з діяльністю ЗМІ та журналістів. Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст. 364 КК України”, – резюмували в прес-службі.