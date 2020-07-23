У Нацбанку назвали причини стрибка курсу долара

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, вирішальну роль зіграв психологічний фактор. Чиновник звернув увагу на те, що наша країна вже 5 років живе в режимі плаваючого курсу і коливання курсу є природними, вони відбуваються завдяки різним чинникам, часом – це коливання попиту і пропозиції валюти з боку експортерів і імпортерів, іноді – це якийсь психологічний фактор.

“Ми бачимо, що природа цих коливань останніх тижнів на валютному ринку – психологічна”, – сказав Сологуб.

Він нагадав, що після заяви Якова Смолія про відставку з поста глави НБУ центробанку довелося виходити 2 липня з інтервенціями на суму 150 млн доларів для того, щоб погасити ажіотаж.

“В останні дні ми також спостерігаємо зростання попиту на валюту з різних джерел. Ми бачимо, що купує валюту населення, купує валюту бізнес”, – повідомив заступник голови НБУ.

Він додав, що “немає іншого пояснення, ніж те, що це, в принципі, викликане публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабшати”.