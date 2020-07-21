Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.
Йдеться про те, що раніше звучали заяви про нібито необхідність надрукувати додатково 300 мільярдів гривень. Екс-главу НБУ Якова Смолія нібито закликали запустити друкарський верстат.
Але Марченко відповів, що підстав для емісії немає.
“На сьогоднішній момент немає жодних підстав вважати, що можлива будь-яка емісія з боку НБУ. Поясню. Якщо йдеться про так званий викуп боргових інструментів держави на вторинному ринку, то нам на даному етапі немає потреби в участі Нацбанку в цьому. Є потреба у створенні якісного вторинного ринку державних цінних паперів. Але на цих етапах будь-які розмови про емісію — це спекуляції”, – пояснив очільник Мінфіну.
Незважаючи на заяви про емісію, в Мінфіні навіть не розглядали такий сценарій і не робили ніяких розрахунків з цього приводу.
“Навіть не обраховували. Я не бачу, яким чином, через які інструменти це може бути реалізовано на сьогодні”, – сказав міністр.
- 3 липня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про відставку глави Національного банку Якова Смолія.
- Перед голосуванням Яків Смолій виступив перед нардепами і заявив про політичний тиск на Національний банк для прийняття економічно необґрунтованих рішення, які могли завдати шкоди економіці країни. Зокрема, друкувати гроші і змінити курс гривні.
- 1 липня Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина — політичний тиск на НБУ.