Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогоднішній день немає підстав для емісії гривні з боку Національного банку. Заяви про необхідність друкувати гроші він назвав спекуляцією.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.

Йдеться про те, що раніше звучали заяви про нібито необхідність надрукувати додатково 300 мільярдів гривень. Екс-главу НБУ Якова Смолія нібито закликали запустити друкарський верстат.

Але Марченко відповів, що підстав для емісії немає.

“На сьогоднішній момент немає жодних підстав вважати, що можлива будь-яка емісія з боку НБУ. Поясню. Якщо йдеться про так званий викуп боргових інструментів держави на вторинному ринку, то нам на даному етапі немає потреби в участі Нацбанку в цьому. Є потреба у створенні якісного вторинного ринку державних цінних паперів. Але на цих етапах будь-які розмови про емісію — це спекуляції”, – пояснив очільник Мінфіну.

Незважаючи на заяви про емісію, в Мінфіні навіть не розглядали такий сценарій і не робили ніяких розрахунків з цього приводу.

“Навіть не обраховували. Я не бачу, яким чином, через які інструменти це може бути реалізовано на сьогодні”, – сказав міністр.