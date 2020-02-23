У NASA показали, як підвищення температури в Антарктиді вплинуло на танення льодовикової шапки.

Про це повідомляється на сайті NASA.

6 лютого 2020 р. метеорологічні станції зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень в Антарктиді. Термометри на базі Есперанса на північному краю Антарктичного півострова досягли +18,3 °C (64,9 °F).

Знімки вище показують танення на крижаній шапці острова Ігл (Eagle) і були отримані за допомогою Оперативного наземного тепловізора (OLI) 4 лютого і 13 лютого.

Гляціолог Маурі Пельтьє зауважив, що під час потепління близько 1,5 квадратних кілометрів сніжного покриву просочилися талою водою. 6 лютого на острові відбулося пікове танення – 30 міліметрів, з 6 по 11 лютого сніговий покрив Eagle Island розтанув на 106 міліметрів. За цей період розтануло близько 20% сезонного накопичення снігу на острові.