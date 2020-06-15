У Канаді в небі зіштовхнулися два невеликих пасажирські літаки, в результаті чого один літак врізався в річку Оттава поблизу затоки Констанс.

Про це повідомляє CBC.

Авіакатастрофа сталася у неділю близько 14:48. Після повідомлення в службу 911, до місця падіння літака попрямували декілька човнів. Пілота вдалося врятувати. 70-річний чоловік отримав лише подряпини та забої. Більше нікого в цьому літаку не було.

Фото: Marc Hallam

Щодо іншого літака – Cessna 172 – то на його борту було четверо людей: троє дорослих і одна дитина. Пілот благополучно посадив літак в аеропорту Арнпріор на захід від Оттави. У літака пошкоджено переднє колесо.