В американському виданні New York Post опублікували компрометуючу "переписку" нібито сина віце-президента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським.

Про це йдеться в матеріалі New York Post.

Журналісти видання стверджують, що знайшли листування в комп’ютері, який хтось здав в майстерню штату Делавер в квітні 2019 року. Хто власник ноутбука – невідомо. Але зміст листів, які там знайшли, передали комусь із республіканців (власник магазину нібито передав всі Роберту Костелло, адвокату Руді Джуліані), а ті (нібито особисто Джуліані), в свою чергу, журналістам зазначеного видання.

Крім листування, на цьому ж комп’ютері знайшли відео “непристойного сексуального характеру” за участю Хантера Байдена.

Власник магазину розповів, що клієнт, який приніс ноут на ремонт, не заплатив за це і не намагався забрати жорсткий диск, хоча з ним неодноразово намагалися зв’язатися. Також він розповів, що на ноутбуці була наклейка від Фонду Байдена.

Комп’ютер, і жорсткий диск були конфісковані ФБР в грудні.

У першому листі, нібито за 2014 рік, Пожарський запитує у Хантера, чи може той організувати зустріч з Байденом-старшим, “скориставшись його політичним впливом”.

Основне листування датується 2015 роком. В одному з листів, який опублікували, Пожарський дякує Байдену за зустріч з його батьком, тодішнім віце-президентом США.

“Дорогий Хантер, спасибі, що запросив мене до Вашингтона і дав можливість зустрітися з твоїм батьком. Це було честю і задоволенням для мене”, – сказано в листі.

За словами видання, Джо Байден нібито зустрічався з Пожарським за допомогою Хантера. Таке твердження компрометує самого кандидата в президенти США, який раніше заявляв, що “ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma”.

Приблизно через рік Байден “використовував свій політичний вплив, щоб домогтися звільнення українського генерального прокурора Віктора Шокіна”.

У виданні The Hill писали, що генпрокуратура тоді з’ясувала, що Burisma перераховувала компанії Байдена великі суми грошей щомісяця, однак розслідування не було завершено.