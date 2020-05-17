У Нідерландах прийняли рішення продовжити обмеження на в'їзд в країну.

Про це повідомляє прес-служба уряду Нідерландів.

“Обмеження на в’їзд продовжені до 15 червня”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що виключення робляться для тих людей, які проживають в Нідерландах постійно і мають відповідні документи, а також для громадян третіх країн, які мають право на постійне проживання в інших європейських країнах.

Також в країну можна в’їжджати людям, які виконують важливі функції (медикам, дипломатам, людям, які працюють в енергетичному секторі, військовим і працівникам гуманітарних організацій).

Крім того, в Нідерланди також можна в’їжджати людям, які мають вагомі причини відвідати своїх близьких родичів.