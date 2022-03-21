Російська пропаганда в Німеччині почала через соцмережі поширювати фейковий відеоролик, нібито в Ойскірхені група українців убила 16-річного російськомовного хлопця.

Спростування опублікувала пресслужба правоохоронців у Twitter.

“Важлива інформація: Зараз в Інтернеті поширюється відео, на якому повідомляється про напад на 16-річного юнака в районі Ойскірхена. Його нібито до смерті забила група українців”, – сповістила пресслужба місцевої поліції, наголосивши, що мова відео – російська.

У пресслужбі наголошують: поліція Бонна, відповідальна за тяжкі злочини в районі Ойскірхен, не має жодної інформації про такий насильницький напад чи навіть про смерть.

Державна охорона боннської поліції розпочала розслідування.

Правоохоронці вважають, що це відео – фейк, метою якого є розпалити ненависть.

“Наразі експерти припускають, що це навмисне “фейкове відео”, яке має на меті розпалити ненависть. Ми просимо вас більше не поширювати це відео та дуже ретельно перевіряти всю інформацію, особливо з соціальних мереж, на достовірність”, – наголошує поліція району Ойскірхен.

Як наголосили у коментарях, вперше це відео було опубліковане у російському Telegram-каналі.