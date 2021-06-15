У штаті Нью-Йорк понад 70% населення вакциновано проти коронавірусу. У зв'язку з цим в штаті скасували більшість карантинних обмежень.

Про це повідомляє видання The New York Times.

У ресторанах столики тепер дозволять розмістити, так само як до пандемії. Там більше не буде перегородок між гостями. В кінотеатрах скасували “карантинну дистанцію” між сидіннями, а в комерційних закладах більше не мірятимуть температуру при вході.

Губернатор штату Ендрю Куомо сказав, що тепер Нью-Йорк зможе повернутися до звичного життя.

Всі обмеження стосовно кількості людей в тому чи іншому приміщенні — знято. Всі обмеження стосовно соціального дистанціювання — знято.

“Це визначний день, і ми заслуговуємо на нього, бо здолали довгий-довгий шлях”, – сказав Куомо. Прикметно, що місцем виголошення промови з приводу зняття карантинних обмежень губернатор обрав торговельний центр, який протягом довгого часу було зачинено через пандемію.

З обмежень, які наразі діють в Нью-Йорку: громадяни повинні носити захисні маски в приміщеннях та зберігати соціальну дистанцію, якщо не вакциновані проти коронавірусу. Карантинні обмеження все ще діють в громадському транспорті, школах, закладах для безхатьків.

Майже всі карантинні обмеження зняли й в штаті Каліфорнія. Губернатор Гевін Ньюсом назвав 15 червня “Днем відкриття”. В штаті 72% населення отримало хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Наразі 52% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. Обидва щеплення отримали люди похилого віку та ті, хто належать до груп ризику. Майже 63% американців вже зробили по одному щепленню проти коронавірусу. Тобто, до проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.