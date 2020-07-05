У місті Нова Каховка в Херсонській області сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомляє місцеве видання Online Нова Каховка.

“У Новій Каховці виникла пожежа на п’ятому поверсі в багатоквартирному будинку”, – йдеться в повідомленні.

На місці пожежі працюють декілька підрозділів міської пожежної частини.

Як повідомляє видання ZPost, за попередньою інформацією, в одній з квартир відбулася сімейна сварка, внаслідок якої співмешканець підпалив квартиру на 5 поверсі. Вогонь перекинувся на дах і поширився по всьому периметру будівлі.

Згодом у ДСНС повідомили, що людей з будинку евакуювали, постраждалих немає.

“5 липня о 14:40 до Служби 101 м.Нової Каховки поступила інформація про пожежу даху 5-ти поверхового будинку по вул. Букіна. На місці події працюють 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу на чолі із заступником начальника ГУ ДСНС Юрієм Гатіловим. Люди з будинку евакуйовані, постраждалих не виявлено. Пожежу локалізовано о 16:16 год. Продовжується гасіння”, – зазначили рятувальники.