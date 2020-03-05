Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими.

Про це йшлося в його інтерв’ю турецькій державній телерадіокомпанії TRT, повідомляє Офіс Президента.

“Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього”, — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що деякі з людей, що потрапили в список, могли померти на незаконно окупованих територіях або в РФ через катування.

“Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями”, — додав він.