У обсервації в Нових Санжарах, що в Полтавській області, однієї з іноземних громадянок було надано медичну допомогу через болі в животі.

Про це в Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Вчора в обсерваторі в іноземної громадянки з’явився біль у животі. Після огляду медичними працівниками було встановлено попередній діагноз і проведено консультування із спеціалізованим профільним обласним спеціалістом. В результаті – прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження, діагностики та визначення подальших шляхів лікування. Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та з спеціальними контейнерами для забору проб”, – повідомив Віктор Ляшко.

Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої. Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почуває себе добре.

“Наголошую, що ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає.Решта евакуйованих пасажирів, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Вони також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань”, – повідомив Ляшко.