Про це він повідомив у Facebook.

Отримав сьогодні результат ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – “виявлено”. Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре”, – написав голова ДФС.

Солодченко звернувся до всіх, хто контактував з ним протягом останніх днів, і попросив перевірити себе та здати тест.

Також він запевнив, що працюватиме дистанційно і залишатиметься на зв’язку і братиме участь у нарадах в онлайн-режимі або телефоном.