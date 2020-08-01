Про це повідомляє агентство ВВС.

Перший енергоблок станції був успішно запущений у суботу, 1 серпня.

“Запуск першого енергоблоку в “Бараці” – це історичний момент для ОАЕ, завдяки якому вони стали першою арабською країною, котра ввела в експлуатацію атомну електростанцію. Це кульмінація 12-річних зусиль з планування та створення такої програми”, – зазначив в Twitter Хамад Аль-Каабі, представник країни в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

До будівництва АЕС був залучений південнокорейський енергетичний концерн Kepco.

Потужність станції після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків становитиме 5600 мегават. Очікується, що це покриє до чверті потреб країни в енергії.

Зведення АЕС обійшлося в 24,4 млрд доларів США.

Спочатку АЕС планувалося відкрити в 2017 році, але запуск першого реактора неодноразово відкладався.

В ОАЕ не один раз наголошували на мирному характері своєї ядерної програми і надали доступ до атомної електростанції фахівцям МАГАТЕ та Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції.

З критикою проєкту виступав Катар, який називав станцію “кричущою загрозою для миру і навколишнього середовища в регіоні”.