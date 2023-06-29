В Об’єднаних Силах ЗСУ зауважили, що Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. Мешканців прикордонних районів області закликали евакуюватись.

Джерело: командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв

Він зазначив, що чи не щоденно війська РФ обстрілюють прикордонні населені пункти України.

“Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Перебуваючи в одному з населених пунктів, особисто переконав родину похилого віку терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати”, – наголосив Наєв.

Генерал додав, що місцева влада знає алгоритми та шляхи евакуацій.

“Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю”, – резюмував він.