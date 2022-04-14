Про це сповістив міський голова Геннадій Труханов.

Пам’ятний знак розташований на Думській площі (поблизу міської адміністрації) та вказує на напрям та відстань до міст, які так чи інакше співпрацювали з Одесою. Найближчим часом з нього приберуть Волгоград, Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург і Таганрог.