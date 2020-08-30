Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
“Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями. В результаті неправомірних дій молодиків до медичного закладу доправили двох поліцейських”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до Приморського відділу поліції Одеси доправлено шістнадцятьох порушників громадського порядку. Зараз у них беруть пояснення. Щодо порушників будуть складені протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Фото: Нацполіція
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу, додали у поліції.
Як повідомляє сайт 048, фестиваль “Одеса-Прайд” проходив на Приморському бульварі. Туди також прийшли активісти організації “Традиція і порядок”, які збирались провести марш “За сімейні цінності”.
Фото: 048.ua
Вони почали ображати учасників маршу нецензурною лексикою, в результаті між двома групами виникла бійка. Кидали яйця та застосували сльозогінний газ.
Фото: dumskaya.net
Після цього правоохоронці оточили учасників маршу “За сімейні цінності”, дехто з них чинив опір.
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