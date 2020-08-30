В Одесі під час акції на підтримку квір-культури сталися сутички між її учасниками та групою їхніх противників, унаслідок чого постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

“Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями. В результаті неправомірних дій молодиків до медичного закладу доправили двох поліцейських”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Приморського відділу поліції Одеси доправлено шістнадцятьох порушників громадського порядку. Зараз у них беруть пояснення. Щодо порушників будуть складені протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: Нацполіція

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу, додали у поліції.

Як повідомляє сайт 048, фестиваль “Одеса-Прайд” проходив на Приморському бульварі. Туди також прийшли активісти організації “Традиція і порядок”, які збирались провести марш “За сімейні цінності”.

Фото: 048.ua

Вони почали ображати учасників маршу нецензурною лексикою, в результаті між двома групами виникла бійка. Кидали яйця та застосували сльозогінний газ.

Фото: dumskaya.net

Після цього правоохоронці оточили учасників маршу “За сімейні цінності”, дехто з них чинив опір.