Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что выступает за легализацию секс-индустрии и однополых браков.

Об этом она заявила в эфире “Громадського”.

Она подчеркнула, что является “сторонницей легализации в Украине всего, что возможно”.

“Секс-индустрия – это одна из старейших, как говорят, профессий. Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают в “черной” части спектра экономики. Они получают прибыли и не платят налоги”, – сказала она.

По ее мнению, из сферы предоставления интимных услуг нужно убрать явления аморального характера (унижение, элементы торговли людьми).

“Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать”, – сказала Третьякова.

По поводу ЛГБТ-сообщества нардеп сообщила, что прайды, которые устраивают в Украине, принимаются во внимание депутатским корпусом, также это активно обсуждают в ее фракции. Она также добавила, что видит в будущем возможность регистрации в Украине однополых браков, но “это будет трудный путь”.

“Я считаю, что перед тем, как принимать или не принимать такие законы, нужны очень мощные общественные дискуссии, а также нужен материал, который бы в СМИ освещал, что происходит с этими людьми, сколько таких людей, у которых нетрадиционная ориентация”, – сказала нардеп.