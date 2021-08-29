В Одесі 28 серпня відбулася хода за "традиційні сімейні цінності" та Прайд-марш. Проте не обійшлося без сутичок, поліція затримала більше півсотні осіб, а 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляють #Букви.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що марш рівності в Одесі проводять для підтримки дотримання прав людини незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак.

Фото: “Суспільне Одеса”

ЛГБТ-хода почалася о 16:00. У заході взяли участь близько 300 людей. Учасники маршу стали в шеренгу біля Колонади Воронцовського палацу та розгорнули плакати й прапори ЛГБТ-спільноти.

Людей супроводжували правоохоронці – 1 000 поліціянтів.

Фото: “Суспільне Одеса”

Напротивагу ЛГБТ-маршу також влаштували ходу за “традиційні сімейні цінності”. Близько тисячі городян пройшли від Соборної площі до Приморського бульвару.

Крім того, на противагу Прайду вийшли члени організації “Традиція і порядок”, повідомляє місцеве видання “Думская”. Вони намагалися завадити проведенню ЛГБТ-маршу, проте це не вдалося, адже останніх охороняв щільний кордон поліції.

Члени організації влаштували мітинг під Одеською міською радою, де викрикували гасла проти ЛГБТ-спільноти та “ганьба поліції”.

Фото: Суспільне Одеса

Саме між представниками “Традиції і порядку” та поліціянтами відбулися сутички. Крім того, мітингарі зірвали прапор ЄС на Думській площі.

У русі “Традиція і порядок” заявили, що начебто це поліція спровокувала сутички.

В Одесі відбулись зіткнення між поліцією і представниками радикальної організації «Традиція і Порядок». Кореспондент Радіо Свобода повідомляє про близько 10 затриманих. Зіткнення відбулися після закінчення прайд-ходи. Відео: Михайло Штекель pic.twitter.com/4Te9mnYUbe — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 28, 2021

Пізніше в поліції відзвітували, що “приблизно за 20 хвилин після закінчення акції група провокаторів проявила неадекватну поведінку до правоохоронців та на Дерибасівській кинулася до них у бійку із застосуванням сльозогінного газу”.

Фото: Нацполіція

В результаті сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Затримано для з’ясування обставин 51 людину.

Фото: Нацполіція

Подію кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (Масові заворушення) та ч.4 ст.296 (Хуліганство).