В Одесі проспект Небесної Сотні перейменують на честь маршала Жукова

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Рішення про повернення проспекту назви на честь радянського маршала ухвалила Одеська міська історико-топонімічна комісія.
“Для цього є всі законні підстави. Зокрема, Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом”, – наголосив Труханов.
Також він повідомив, що влада продовжує боротьбу за повернення вулицям міста колишніх назв, які скасував ексгубернатор Міхеїл Саакашвілі в рамках закону про декомунізацію.
Так, вулиці Інглезі повернуть назву на честь 25-ї Чапаєвської Дивізії.
“Те саме стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії – легендарного формування, яке захищало наше місто від окупантів у роки війни”, – додав мер.
- Раніше Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. За словами відповідального секретаря міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексія Хорошковатого, кілька ветеранських організацій звернулися до міськради з ініціативою про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова, оскільки з його ім’ям пов’язана низка історичних подій в Україні, в тому числі у Харкові, під час Другої світової війни.