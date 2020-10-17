В Одесі проспект Небесної Сотні перейменують на честь маршала Жукова

В Одесі проспекту Небесної Сотні повернуть назву на честь радянського маршала Георгія Жукова. Міська влада вважає, що Жуков не підпадає під закон про декомунізацію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Рішення про повернення проспекту назви на честь радянського маршала ухвалила Одеська міська історико-топонімічна комісія.

“Для цього є всі законні підстави. Зокрема, Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом”, – наголосив Труханов.

Також він повідомив, що влада продовжує боротьбу за повернення вулицям міста колишніх назв, які скасував ексгубернатор Міхеїл Саакашвілі в рамках закону про декомунізацію.

Так, вулиці Інглезі повернуть назву на честь 25-ї Чапаєвської Дивізії.

“Те саме стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії – легендарного формування, яке захищало наше місто від окупантів у роки війни”, – додав мер.