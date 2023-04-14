З приватного будинку у Київській області зоозахисники евакуювали тигра, який жив у господарів без належних умов. Тварину віддали самі власники.

Про це повідомляє пресслужба UAnimals у Facebook.

Зазначається, що тигр жив у приватній власності, але згодом господарі зрозуміли, що йому необхідні відповідні умови для нормального життя, тому віддали свого улюбленця зоозахисникам.

Зараз він знаходиться у “Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової” та UAnimals.

В організації пишуть, що шукатимуть для тигра “новий дім у реабілітаційному центрі з гідними умовами за кордоном”. А до того часу він перебуватиме у Центрі на реабілітації.

ДОВІДКА UAnimals – всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин та працює у різних форматах – від зоозахисних рейдів до роботи у законодавчій площині.