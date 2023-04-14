Про це повідомляє пресслужба UAnimals у Facebook.
Зазначається, що тигр жив у приватній власності, але згодом господарі зрозуміли, що йому необхідні відповідні умови для нормального життя, тому віддали свого улюбленця зоозахисникам.
Зараз він знаходиться у “Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової” та UAnimals.
В організації пишуть, що шукатимуть для тигра “новий дім у реабілітаційному центрі з гідними умовами за кордоном”. А до того часу він перебуватиме у Центрі на реабілітації.
ДОВІДКА UAnimals – всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин та працює у різних форматах – від зоозахисних рейдів до роботи у законодавчій площині.
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