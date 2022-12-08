Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів – агентів Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) – які збирали розвіддані для ракетних ударів по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки виявила двох агентів Головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі. Затримані збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території Одещини.

СБУ вдалось своєчасно викрити зловмисників і встановити за ними контроль ще на первинному етапі їхньої діяльності.

“Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни РФ. Їх було завчасно відправлено в Україну ще у 2018 році, тут вони отримали посвідки на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат”, – наголосили в СБУ.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну затримані збирали дані про суспільно-політичну ситуацію в області та розширювали коло своїх знайомих, готуючись до виконання основних завдань.

Після початку ж повномасштабної російсько-української війни затримані намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів “Crotale” і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу “Калібр” або “Кинжал” по українських військових об’єктах.

“Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку. Зібрані відомості агенти відправляли “зв’язковому” – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для “прикриття” використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ”, – додали в СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру за ст. 114 ККУ (шпигунство). Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.