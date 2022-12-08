Фото: t.me/SBUkr

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки виявила двох агентів Головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі. Затримані збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території Одещини.

СБУ вдалось своєчасно викрити зловмисників і встановити за ними контроль ще на первинному етапі їхньої діяльності.

“Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни РФ. Їх було завчасно відправлено в Україну ще у 2018 році, тут вони отримали посвідки на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат”, – наголосили в СБУ.

Фото: t.me/SBUkr

Фото: t.me/SBUkr

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну затримані збирали дані про суспільно-політичну ситуацію в області та розширювали коло своїх знайомих, готуючись до виконання основних завдань.

Після початку ж повномасштабної російсько-української війни затримані намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів “Crotale” і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу “Калібр” або “Кинжал” по українських військових об’єктах.

Фото: t.me/SBUkr

“Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку. Зібрані відомості агенти відправляли “зв’язковому” – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для “прикриття” використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ”, – додали в СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру за ст. 114 ККУ (шпигунство). Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.