У Києві затримали депутатку та колишню голову Куп’янської районної державної адміністрації, яка допомогла окупантам влаштувати так званий "референдум" в Харківській області та намагалася втекти до Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Служби безпеки України.

У жовтні 2020 року жінку обрали депутаткою Куп’янської районної ради VIII скликання. До цього вона була головою Куп’янської РДА. Під час окупації депутатка підтримала росіян, за що її призначили “и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела ВГА Купянского района Харьковской области”.

Вона виконувала вказівки ворога щодо залучення місцевих жителів до дій на користь РФ, поширювала окупаційний режим, а також брала участь у підготовці псевдореферендуму в Харківській області

Після звільнення регіону депутатка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, а згодом цього виїхати до ЄС.

Її затримали 7 грудня у столиці. Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Запобіжний захід — тримання під вартою.