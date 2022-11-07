Про це повідомила Служба безпеки України.
Колишній бойовик брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ на сході України. Чоловік тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області. Згодом він перебрався до Росії.
У березні 2015 року мешканець південного регіону України виїхав до Ростова-на-Дону. Пізніше він вступив до незаконного збройного формування під назвою “Ангел”.
Саме це формування приховано постачало зброю і боєприпаси бойовикам так званої “ЛНР”. Озброєння привозили до окупованої частини регіону під виглядом “гуманітарних вантажів” з Росії.
“Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади “Призрак”, яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганської області”, — зазначили в СБУ.
Зокрема бойовик брав участь у підготовці “постановочних” сюжетів для інформресурсів Кремля. Він популяризував терористичні угруповання й закликав містян до їхньої підтримки.
Для затримання терориста знадобилась багатоетапна спецоперація. Співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали в Одеській області.
Слідчі повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- В Україні суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику так званої “ДНР”, який був особистим охоронцем терориста “Гіві”. Він перебував у лавах незаконних збройних угруповань з 2016 року.
- У Луганській області затримано агентку, яка прикидалася українською патріоткою. Завербована російськими спецслужбами шпигунка намагалася втертися у довіру СБУ.