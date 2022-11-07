В Одесі викрито і затримано колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак". Зловмисник сподівався "залягти на дно" на півдні України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Колишній бойовик брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ на сході України. Чоловік тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області. Згодом він перебрався до Росії.

У березні 2015 року мешканець південного регіону України виїхав до Ростова-на-Дону. Пізніше він вступив до незаконного збройного формування під назвою “Ангел”.

Саме це формування приховано постачало зброю і боєприпаси бойовикам так званої “ЛНР”. Озброєння привозили до окупованої частини регіону під виглядом “гуманітарних вантажів” з Росії. “Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади “Призрак”, яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганської області”, — зазначили в СБУ. Зокрема бойовик брав участь у підготовці “постановочних” сюжетів для інформресурсів Кремля. Він популяризував терористичні угруповання й закликав містян до їхньої підтримки. Для затримання терориста знадобилась багатоетапна спецоперація. Співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали в Одеській області. Слідчі повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.