В Україні суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику так званої "ДНР", який був особистим охоронцем терориста "Гіві". Він перебував у лавах незаконних збройних угруповань з 2016 року.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Після повномасштабного російського вторгнення бойовик пішов у наступ на мирні українські території. Його було взято у полон у серпні цього року.

Бойовик був одним з особистих охоронців терориста “Гіві”. Останній й очолював незаконний підрозділ “батальйон Сомалі”. Він спільно з терористом давав інтерв’ю псевдожурналістам “ДНР” та був ньюзмейкером угруповання.

Чоловік надав викривальні покази та повністю визнав свою вину. Його судили за:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Крім позбавлення волі на 13 років його майно буде конфісковано.

Хто такий “Гіві”

Михайло Толстих на прізвисько “Гіві” був так званим полковником російсько-окупаційних військ і ватажком “Сомалі”. Колишній український військовослужбовець з 2014 року брав участь у боях за Слов’янськ, Іловайськ та Донецький аеропорт.

Він швидко став одним із піар-героїв бойовиків у російській пропаганді. Відомий через знущання з українських військових, жорстке поводження з цивільними, обстріли міст і сіл, мародерство тощо.

Ватажок бойовиків помер 8 лютого 2017 року. В його кабінеті стався вибух, отож він загинув, як і терорист “Моторола”, який був підірваний у ліфті в Донецьку 16 жовтня 2016 року.