В Одесі знесли будівлю зі статусом пам'ятки архітектури, яка входить до складу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Від будівлі залишився лише фасад.

Джерело: “Думська“.

Демонтують об’єкт працівники компанії “Універсал дірект”. Ця фірма проводила ремонтні роботи особняка восени 2021 року. У документах назвали фактичне знесення будівлі “протиаварійними роботами”, які дозволив департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної військової адміністрації.

“Як на мене, це точно не протиаварійні роботи. Будівля – пам’ятка, тобто може йтися і про кримінальний злочин. Ми скликали комісію, побували на місці та склали акт, який направили до Державної інспекції архітектури та містобудування, а також до правоохоронних органів”, – заявив начальник муніципального управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Олександр Авдєєв.

Крім того, що історична будівля входить до складу спадщини ЮНЕСКО – вона заарештована в межах одного з кримінальних проваджень проти нардепа VII і VIII скликання Леоніда Клімова.

Нардеп брав пам’ятку архітектури в оренду у 2001 році. Умовою було проведення реставрації протягом двох років, але цього так не відбулося, натомість територію обнесли парканом. Коли міськрада намагалася через суд повернути особняк – втрутилася обласна рада.

Пізніше будинок придбала компанія “Універсал дірект”. Вже у березні 2021 року її оштрафували за утримання будівлі в неналежному стані.

Довідка. Старовинна будівля – колишній особняк Антона Гавсевича, збудований у 1903 році за проєктом архітектора Самуїла Гальперсона. Під час СРСР у будівлі розміщувався спочатку інститут, а згодом – пологовий будинок, який закрили у 2001 році. Особняк розташовується поблизу парку Шевченка, в історичному центрі Одеси.