В Одеській області скоїли замах на кандидата у депутати: фото і відео

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
На місці події працюють керівництво ГУНП регіону, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.
За попередніми даними, в результату вибуху постраждав власник охоронної компанії – кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради. Чоловіка з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Вибух також пошкодив авто постраждалого.
Фото: Нацполіція
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 та п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
За даними місцевого видання Думская, постраждалим є кандидат в депутати Одеської облради від “Батьківщини” і директор охоронної компанії “Самсон” Андрій Бабенко.
На момент вибуху в авто знаходився помічник постраждалого Богдан. Чоловік розповів, що вони їхали на зустріч із виборцями. У Бабенка важке поранення голови. Він знаходиться у приватній клініці. Лікарі наполягають на терміновій операції.
- Раніше на Одещині невідомі побили журналіста під час зйомок репортажу. Правоохоронці заявили, що журналіст отримав травми у вигляді забоїв м’яких тканин і струсу мозку. Постраждалого госпіталізували, йому надано медичну допомогу.