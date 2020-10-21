В Одеській області скоїли замах на кандидата у депутати: фото і відео

У середу, 21 жовтня, у Біляївському районі Одеської області невідомі влаштували вибух, внаслідок якого серйозно постраждав кандидат у депутати. За даними поліції, подія сталася біля автозаправної станції у селі Курган о 9:40.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

На місці події працюють керівництво ГУНП регіону, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

За попередніми даними, в результату вибуху постраждав власник охоронної компанії – кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради. Чоловіка з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Вибух також пошкодив авто постраждалого.

Фото: Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 та п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними місцевого видання Думская, постраждалим є кандидат в депутати Одеської облради від “Батьківщини” і директор охоронної компанії “Самсон” Андрій Бабенко.

На момент вибуху в авто знаходився помічник постраждалого Богдан. Чоловік розповів, що вони їхали на зустріч із виборцями. У Бабенка важке поранення голови. Він знаходиться у приватній клініці. Лікарі наполягають на терміновій операції.