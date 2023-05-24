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В Одеській області затримали чоловіка, який намагався втекти до Румунії на надувній подушці та з намальованою мапою

В Одеській області прикордонники спіймали чоловіка, який намагався втекти до Румунії. Він спробував я переплисти Дунай на надувній подушці та з саморобною мапою "від руки".

Середа, 24 травня 2023, 17:48
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Джерело: Державна прикордонна служба.

42-річного чоловіка затримали на березі річки Дунай. Військовослужбовці Ізмаїльського загону перевірили його телефон.

Прикордонники знайшли всередині світлину з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку.

Фото: Державна прикордонна служба

Прикордонникам житель Дніпропетровської області розповів, що маршрут прокладав особисто. Він враховував, де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути державний рубіж він планував вплав на надувній гумовій подушці.

Фото: Державна прикордонна служба

Його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. На нього накладуть штраф розміром 3,4 тисячі гривень.

Фото: Державна прикордонна служба

Теги: Одеська область, призовний вік, призовники, російсько-українська війна, Румунія, ухилянти, чоловіки призовного віку, Дунай

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